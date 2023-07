Torna anche quest'anno "Cinema sotto le stelle", l'appuntamento con le pellicole proiettate durante l'anno 2022/23 che da oltre 30 anni accompagna gli apriliani nel mese di agosto.

L'evento, organizzato gratuitamente dal Comune di Aprilia e dalla Pro Loco, prevede 11 serate con proiezioni diversificate tra il parco Falcone e Borsellino in via dei Mille e piazza della Comunità Europea (quartiere Toscanini), dal 4 al 30 agosto.

La stagione avrà inizio a partire da venerdì 4 agosto con la proiezione di John Wick 4 presso parco Falcone e Borsellino, dove verranno proiettati anche "Grande giorno" con Aldo Giovanni e Giacomo (mercoledì 9 agosto), "Gatto con gli stivali" (giovedì 17 agosto), Stranezza (lunedì 21 agosto), Black Adam (venerdì 25 agosto) e per chiudere la manifestazione "L'ultima notte di amore" (mercoledì 30 agosto). Presso piazza della comunità Europea verrà proiettato invece Super Mario Bros (lunedì 7 agosto), "Grazie Ragazzi" (venerdì 11 agosto), Tramite amicizia (Venerdì 18 agosto), Minions 2 (mercoledì 23 agosto) e Creed III (Lunedì 28 agosto).

Le proiezioni dei film avranno inizio a partire dalle ore 21.00.