Dal 22 al 24 gennaio torna in sala, a 45 anni dalla sua uscita nei cinema, un film cult di Michael Cimino, "Il Cacciatore", considerato uno dei capolavori della storia del cinema internazionale con ben 9 candidature ai Premi Oscar del 1979 vincendone 5, è stato inserito, nel 1996 nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 79º posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è salito al 53º posto.

Con un grande Robert De Niro nei panni di Michael "Mike" Vronsky, Meryl Streep nel ruolo di Linda, Christopher Walken nel ruolo di "Nikanor "Nick" Chevatorevich e John Savag in quello di Steven, racconta la storia di questi tre giovani che stanno per partire per il Vietnam e uno di loro si sposa con una cerimonia che coinvolge l'intera comunità di origine russa. Non tutti faranno ritorno e chi lo farà sarà profondamente cambiato nel corpo e nell'animo. Il film, rimasterizzato in 4k, sarà in sala al Cinema Oxer (Sala 1, spettacoli alle 17 e alle 21) e al Cinema Corso (unico spettacolo alle 21)