Fabrizio Moro e il cast di "Martedì e Venerdì" domenica 25 febbraio alle ore 18 saranno presenti al cinema Lux di Aprilia per salutare il pubblico e presentare il film. Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa del cantautore e di Alessio De Leonardis, a un anno dal debutto cinematografico con l'apprezzata opera prima "Ghiaccio". Prodotto da Francesca Verdini e sceneggiato dagli stessi registi, "Martedì e Venerdì" ha per protagonista Edoardo Pesce affiancato da Rosa Diletta Rossi. Nel cast anche Pier Giorgio Bellocchio, Giorgio Caputo, Adamo Dionisi, Mirko Frezza e la giovane Aurora Menenti.

