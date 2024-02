Il talento di Beatrice Fiorentini ha conquistato pubblico del piccolo schermo, con la serie "Un amore", in onda su Sky. Per questo la giovane attrice romana che vive ad Aprilia oggi pomeriggio è stata ricevuta dal sindaco Lanfranco Principi, un incontro voluto per celebrare il successo straordinario ottenuto dalla ragazza nel ruolo di coprotagonista della mini-serie al fianco di Micaela Ramazzotti e Stefano Accorsi. Per questo il primo cittadino ha voluto consegnarle un encomio a nome e per conto dell'amministrazione. Presente all'incontro l'assessore Marco Moroni. "Dopo il debutto al festival del cinema di Roma con il film thriller-horror "Resurgis" – ha commentato il sindaco Lanfranco Principi - Beatrice ha avuto la possibilità di mostrare al grande pubblico il suo enorme talento, portando lustro al nome della nostra città. A lei porgo un ringraziamento speciale e l'augurio di una brillante carriera".