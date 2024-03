Tutti gli amanti di Riccardo Scamarcio potranno incontrare l'attore domani al Cinema Lux di Aprilia in occasione del primo fine settimana di uscita di "Race For Glory – Audi vs Lancia", diretto da Stefano Mordini che con Scamarcio sarà presente in sala alla proiezione delle ore 18.00 per salutare il pubblico. Il film racconta l'incredibile storia del Campionato del mondo di rally del 1983, in cui i coraggiosi sfavoriti del team Lancia, guidati dal carismatico Cesare Fiorio, affrontarono il potente team Audi in un'impresa che sembrava impossibile, dando vita una delle più grandi sfide della storia dello sport.