Si intitola "Sentimenti Oscuri" il film che lunedì e martedì scorsi ha visto la troupe di Mike Barbone in azione sulla strada provinciale Itri-Sperlonga. La sceneggiatura del thriller noir prodotto dalla B&B Corporation per la regia dello stesso Barbone, è tratta dal suo romanzo "Il segreto di Carlotta", e ha per protagonista una ispettrice di polizia alle prese con un serial killer che per il suo agire terrificante è soprannominato "Il Chirurgo". Ad aiutarla a risolvere il difficile caso c'è l'ispettore Franco Toma, e nel cast figura l'ex commissario Decroill, l'intramontabile Gerard Depardieu.

Scene da brivido quelle appena girate: un inseguimento tra una macchina e un tir, e un incidente di un motociclista finito fuori strada dopo avere sfondato il guard rail, hanno agitato i passanti richiamati dall'azione. Bravissimi gli stuntman dell'agenzia Top Stunt, che hanno reso l'inseguimento così reale da suscitare emozioni forti tra il pubblico dei curiosi. La troupe potrebbe spostarsi nei prossimi giorni anche a Latina.

Fondamentale l'apporto logistico offerto dalla Latina Film Commission capitanata da Rino Piccolo, che ha voluto ringraziare il Comune di Sperlonga, il sindaco Armando Cusani e la Polizia locale per il supporto offerto alla produzione, e nel farlo ha annunciato che presto Sperlonga e il Sud Pontino saranno di nuovo protagonisti per una nuova serie di Amazon Prime e per un progetto di Paola Cortellesi.