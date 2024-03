Esagerati, oltre i limiti, una macchina da guerra live come poche altre ce ne sono state. I Led Zeppelin restano una delle band più importanti della musica rock & metal di ogni tempo, e il ritorno sugli schermi di "The Song Remains the Same", il film concerto girato nel 1973 che raccoglie le riprese delle elettrizzanti esibizioni del gruppo al Madison Square Garden di New York, non può non essere catalogato come "evento speciale".

La pellicola viene riproposta domani, il 26 e il 27 marzo in versione rimasterizzata, distribuita nelle sale italiane in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con Warner Music Italy e coi media partner Radio Capital e MYmovies.it.

Torniamo indietro a quei tempi d'oro del Rock.

Per Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham le tre date del 27, 28 e 29 luglio di allora, erano importantissime. Arrivavano dopo un tour glorioso che li aveva visti trionfare sotto i riflettori degli States, ma soprattutto sarebbero state l'occasione per realizzare il loro primo album dal vivo. Nelle intenzioni, il progetto era grandioso, ma il dietro le quinte della gestazione ed elaborazione del film-concerto riservò amare sorprese, segnato da una serie di cambiamenti in corsa, risultati impresentabili, momenti di altissima tensione tra i membri del gruppo, il manager Peter Grant e il regista Joe Massot che non aveva accontentato le aspettative dei primi, diatriba che portò all'ingresso di un altro regista Peter Clifton. L'attesa troppo lunga dei fan e quell'impronta stravagante che trasformava per il video i musicisti in gangster e cavalieri arditi, indebolirono l'idea ma i Led Zeppelin restarono unici e insuperabili.

La voglia di rivederli al cinema, ai ritmi dei brani indimenticabili contenuti nel doppio album pubblicato per l'etichetta Swan Song nel 1976, e poi ripubblicato nel 2007, è grande. "Il film è stato pensato appositamente per il cinema dagli stessi membri della band - leggiamo sulle note dell'evento - , e offre l'opportunità di scoprire anche la vita personale dei membri del gruppo e di ripercorrere le loro ‘allucinazioni private', narrate attraverso sequenze video appositamente realizzate.

Un film in cui si rivela l'essenza della più influente rock band del mondo".

A Latina sarà il Multisala Oxer gestito da Gianluca Calcagnini a proporlo in un unico spettacolo, alle 21:15. Il biglietto d'ingresso ha il costo di 13 euro, con una riduzione di tre euro per i lettori di Latina Oggi che si presenteranno con una copia del giornale, più in omaggio il poster dell'evento (fino ad esaurimento scorte). In provincia pontina, tra i cinema dove sarà in visione, troviamo anche il Rio di Terracina. Ad Anzio, lo proietta il Multisala Astoria. Sul sito di Nexo Digital le altre Multisale del Lazio e d'Italia.