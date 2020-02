Una bellezza pontina colpisce ancora e questa volta ha fatto centro nel cuore di Nicolò Zaniolo. La nuova fiamma del campione della Roma è Elisa Visari, 19 anni da compiere a settembre, attrice e modella di Latina che vanta oltre 100mila follower su Instagram ed è salita alla ribalta del grande pubblico per la sua partecipazione a diversi film di successo tra cui "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino. A rendere nota la love story è stato proprio Zaniolo che ha postato una foto su Instagram con un cuore. Il calciatore giallorosso che proprio un anno fa realizzava la sua storica doppietta in Champions League con il Porto, si sta riprendendo dal grave infortunio che ha subito e vuole tornare in campo in vista degli Europei di giugno.