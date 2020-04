Luca Ottocento e Michele Catalano, organizzatori di "Latina Gira", campus estivo di formazione cinematografica, in collaborazione con il Comune di Latina lanciano l'iniziativa "Latina Gira, restando a casa!" selezionando quattro cortometraggi, realizzati da altrettanti giovani artisti pontini, diffusi gratuitamente in streaming ogni mercoledì e domenica dalle ore 21, sul canale Facebook del Comune di Latina."In questo periodo - fanno sapere gli organizzatori - molto difficile in cui per il bene comune ognuno di noi è costretto a casa, speriamo con tutto il cuore che la nostra piccola iniziativa possa contribuire a intrattenervi, facendovi svagare e sorridere".

I quattro cortometraggi selezionati fino ad ora sono: "Io & Aléa" di Giulio Zappone, "Netrix" di Paolo Toselli, "Occhio alla spesa" di Francesco Bianco e "Occhio alla spesa" di Francesco Gabriele, ma è ancora possibile partecipare ala selezione inviando il proprio cortometraggio e la scheda tecnica a: lecoseincomune@comune.latina.it o info@latinagira.it.

Dopo la prima proiezione online, mercoledì primo aprile, del cortometraggio "Io & Aléa" di Giulio Zappone che ha raggiunto oltre 4.000 visualizzazioni, oggi, domenica 5 aprile, alle 21.00, come da programma sulla pagina facebook del Comune, in collaborazione con "Latina in sala", verrà diffuso il secondo cortometraggio "Netrix" del regista pontino Paolo Toselli.

I protagonisti Riccardo Toselli, Giorgio Scaramella e Fabio Versaci, accompagnano gli spettatori virtuali nella visione del corto tra realtà e finzione. Mercoledì 8 aprile, verrà pubblicato il terzo cortometraggio, "Occhio alla spesa" di Francesco Gabriele. Non resta che godere di questa nuova iniziativa messa in atto dagli artisti del territorio!.