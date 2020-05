Storie e racconti per bambini, proseguono le letture on-line con il Maggio dei Libri. Tra le tante iniziative per proporre le attività di lettura, all'interno della manifestazione, spiccano le proposte dedicate ai più piccini, organizzate dal Comitato Il Gigante Buono in collaborazione con Botteghe Invisibili. Le associazioni, infatti, hanno ideato il progetto web: "Mi Scopro, Ti Scopro, Etciù".

L'iniziativa prevede delle simpatiche letture ogni venerdì, a partire dalle ore 16.30. Quest'oggi sulla pagina facebook di Botteghe Invisibili e su quella del Gigante Buono, Serena Volosca leggerà per tutti i bambini connessi ai social: "Storia di una lumaca che scoprì la lentezza" scritta da Sepulveda, lo scrittore recentemente scomparso a causa del Covid 19.

Chi vorrà partecipare alle attività di "Mi Scopro, Ti Scopro, Etciù" potrà farlo inviando un proprio contributo video o consigli su libri e letture all'indirizzo mail: ilgigantebuono.lt@gmail.com. Le letture proseguiranno anche nei prossimi mesi e saranno aperte al pubblico in parchi o giardini, seguendo tutte le norme di sicurezza previste.