primo sarà "Elettron". L'iniziativa avrà luogo il prossimo 13 e 14 giugno ed è dedicata a tutti gli appassionati del settore radio ed elettronica. Il Museo Piana delle Orme con i suoi ampi spazi garantirà ampi standard di sicurezza e approfittando della bella stagione ed offrirà per "Elettron 2020" una particolare edizione all'aperto, gli stand saranno allestiti sotto i gazebo che saranno disposti a distanza di sicurezza e con un percorso obbligato.

Grande impegno anche da parte degli espositori che oltre a portare un vasto assortimento di prodotti dedicati all'elettronica metteranno a disposizione dei visitatori tutto l'occorrente per poter vivere con tranquillità le due giornate dedicate all'elettronica. Per tutti gli ospiti dopo aver curiosato tra gli stand, immersi in curiosi e preziosi oggetti sarà disponibile il servizio bar e pranzo freddo o al sacco.

Sarà possibile per i visitatori anche accedere ai padiglioni tematici del Museo: Giocattolo d'Epoca, Bonifica delle Paludi Pontine, Mezzi Agricoli d'Epoca, Vita nei Campi, Mezzi Bellici d'Epoca, Da El Alamein a Messina e Salerno, Sbarco di Anzio, Battaglia di Cassino, Uso Civile dei Residuati Bellici. Percorsi lontani dalle forme tradizionali e capaci di sorprendere, emozionare, e soprattutto, di comunicare con chiarezza i contenuti.