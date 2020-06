Dal Giallo al Rosa. Con "Amore e iodio", Pierluigi Felli si cimenta con un nuovo genere letterario. Il prolifico scrittore, romano di nascita ma pontino d'adozione, nei giorni scorsi ha presentato il suo nuovo romanzo edito da Pulp nel locale di Latina "Lavori in corso". L'interessante casa editrice di Frosinone, fondata da Andrea Spaziani prende il nome da pulp, il termine con cui si definiva negli Stati Uniti la polpa degli alberi da cui si ricavava, negli anni'40, la carta scadente per stampare romanzi a larga diffusione, all'epoca gli scrittori venivano pagati pochi centesimi a parola, dei veri e propri "mestieranti", ma, tra questi libri, senza grandi pretese presero vita anche dei testi meravigliosi.

Ironico e sopra le righe Pierluigi Felli ben interpreta lo spirito della casa editrice di Frosinone che da tempo pubblica i suoi lavori. Il primo amore dello scrittore è stato il Giallo, infatti, con un racconto edito nel 2003 in una raccolta della Baldini & Castoldi Dalai inizia la sua carriera. L'anno seguente Felli pubblica "Camerata addio", probabilmente uno dei suoi libri più noti, che per l'originale tematica che fa da sfondo alla trama viene considerato un piccolo caso editoriale e, poco dopo, lascia la professione forense per dedicarsi interamente alla narrativa. Felli pubblica numerosi romanzi, (per la sua prolificità, nel 2008 ha anche ricevuto dall'Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza degli scrittori il Premio di Operosità, già riconosciuto ad Emilio Salgari nel 1897), spaziando in quasi tutti i generi letterari, dal poliziesco all'avventuroso, dal politico-sociale allo storico, dal western alla fantascienza. I suoi tanti libri sono stati recensiti da Igor Mann, Luca Telese, Alfredo Castelli, Giuseppe Iannaccone, per citarne solo alcuni. Alla saga dell'investigatore privato Andrea Doria, che parte da "Nella coda il veleno", da laziale sfegatato ha dato vita anche al cosiddetto "Ciclo da Stadio". Dopo la pirateria, la fantascienza, il western e l'impegno politico e sociale con il libro Hotel Guantanamo proseguito con COMunistICS, Felli quest'anno si cimenta con un genere per lui inusuale: il romanzo rosa. "Amore e Iodio" in realtà è stato abbozzato dall'autore nel 1984, ritrovato in soffitta e opportunamente modificato per essere editato narra le vicende di Giulio ed Elena. Ambientato negli anni '60 in una località marina il libro narra delle atmosfere pacate di un Paese che ormai non c'è più, prendendo le mosse da una storia d'amore illegittima ma al tempo stesso innocente. Poca azione, ma molto romanticismo. Felli scandaglia le emozioni dei protagonisti, descrive il loro tormento interiore senza dare vita ad azioni erotiche.

Lo scrittore non finisce mai di stupire e durante la presentazione spiega il perché di questa svolta "rosa" che molto ricorda i libri delle collane Harmony e Lyala, con un omaggio sincero al suo autore preferito, Giorgio Scerbanenco e sottolinea: "È per me un tema anomalo, per la prima volta mi cimento con romanzo d'amore puro, mi piace sperimentare generi letterari diversi, comprendere le dinamiche dell' animo umano e particolarmente quello dell'animo femminile, sempre così misterioso. Sono un grande lettore di Scerbanenco e lo scrittore ora rivalutato come autore di polizieschi scrisse nella sua carriera circa 50 romanzi d'amore e poi, non si deve trascurare il fatto che il romanzo rosa fa parte a pieno titolo della storia della letteratura italiana". Ironicamente, l'autore, con la preziosa partecipazione di Filippo Cosignagni "locandiere" ed animatore delle attività culturali di Lavori in Corso (diventato ormai sua "spalla naturale" per tutte le presentazioni dando luogo ad esilaranti siparietti per il pubblico) ha citato la spiritosa classifica stilata dallo scrittore svizzero Joel Dicker sui generi letterari: "Al primo posto svetta l'"Incomprensibile", al secondo c'è l'Intellettuale, segue lo Storico, poi il Generico (della serie ...io faccio letteratura..), infine, il Poliziesco e all'ultimissimo posto l' Amore".

Quindi chi vorrà saggiare il genere letterario posto al termine della classifica potrà leggere, magari sotto l'ombrellone, sorseggiando una bibita fresca, la particolare storia estiva di Felli che parla di un amore non convenzionale, oscillando tra "Amore e Iodio".