San Lorenzo rende omaggio a Desirèe Mariottini con la "Porta della Bellezza". Il 21 giugno a partire dalle ore 17.00 in Via dei Lucani, la strada dove la ragazza di Cisterna di Latina, di appena 16 anni, venne trovata barbaramente uccisa, all'interno di uno stabile diroccato, verrà presentata la scultura realizzata da Otello Scatolini. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Roma e del II Municipio. La Porta della Bellezza è una "scultura di strada", In alcuni video presenti sui social lo scultore sottolinea: "L'opera nasce per reazione al terribile fatto di cronaca. Per realizzarla ho impiegato circa un anno e mezzo di lavoro ed è stata creata per ridare un'immagine reale del quartiere San Lorenzo, da sempre luogo aperto alla comunità, all'amicizia tra i popoli e al dialogo".

Scatolini nasce a Roma nel 1964 ed inizia la sua attività nello studio del padre Livio, dove apprende le tecniche della lavorazione del marmo. Diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Roma ha realizzato per il Comune capitolino la scultura 'L'anima', il primo di una serie di lavori collocati in pubblici spazi. Scatolini per la sua realizzazione della Porta della Bellezza si è ispirato al celebre affresco di Raffaello, "La Scuola di Atene".

La sua opera lancia un messaggio: l'arte e la filolosofia possono riportare la bellezza in ogni luogo. Questa installazione artistica può essere per San Lorenzo, l'occasione per darsi nuova veste. La speranza dell'artista e delle persone che vivono lì è che questa sia solo la prima di tante attività che possano contrastare l'abbandono di un'area che a tratti è stata consegnata al degrado e che possa far rinascere l'orgoglio di un quartiere aperto e capace ancora di emozionare.