Nell'occasione il pubblico potrà finalmente apprezzare, dopo molto tempo le splendide sensazioni che solo i musicisti sanno trasmettere esibendosi. A causa delle misure previste per il distanziamento sociale i posti disponibili saranno limitati è quindi auspicabile prenotare per tempo. Tutte le info sulla pagina web del Circolo Cittadino

Sabato 4 luglio, invece, tornerà la musica, nell'arena del Circolo con due trii di grandissimo spessore artistico formati da: Riccardo Ascani, Roberto Ippoliti, Attilio Celona e Marco Zurzolo, Carlo Fimiani Marco de Tilla. Il concerto che si terrà all'aperto, rispettando tutte le misure di sicurezza previste per la evitare la diffusione del Coronavirus sarà una delle prime manifestazioni musicali dal vivo nel Lazio.

Il Circolo Cittadino di Latina "Sante Palumbo" presenta due nuovi appuntamenti culturali. Il primo avrà luogo mercoledì, 24 giugno, alle ore 18,00, quando Carla Vaudo dell' Archeoclub Latina presenterà un'interessante conferenza su Raffaello, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla sua scomparsa.

