Dopo mesi d'incertezza a causa dell'emergenza sanitaria che ha messo i stand-by tutti gli spettacoli dal vivo, finalmente la notizia attesissima, dai numerosi fan di Tiziano Ferro, il quale proprio ieri in un video sul suo profilo facebook ha comunicato le nuove date dei concerti che terrà in Italia a partire dal 2021 e, per le quali, fa sapere Live Nation Italia saranno validi i biglietti precedentemente acquistati.

"Sono troppo felice – conclude con entusiasmo il cantante – si può dire che manca poco e comunque vi terrò aggiornati sulle prossime novità!". A coloro che hanno acquistato i biglietti per gli show previsti a Roma il 9 e 10 luglio 2021, a causa di uno spostamento del palco in curva Sud dello Stadio Olimpico dove l'anno prossimo si giocheranno gli europei, verranno riassegnati i posti dal settore Distinti Sud Ovest al settore Distinti Nord Est. Mentre agli spettatori con i biglietti in Curva Sud verrà assegnato un posto nel settore Curva Nord.

In ogni caso non ci sarà bisogno di sostituire il biglietto in quanto il nuovo posto sarà comunicato il giorno stesso del concerto al momento dell'ingresso.

Soltanto per il concerto di Messina, previsto in precedenza il 27 giugno 2020, non si ha ancora una data sostitutiva a causa di alcuni problemi relativi allo Stadio San Filippo, ma il cantante pontino assicura che il tour toccherà la Sicilia nel mese di Luglio 2021.

Tutte l informazioni sul Tour 2021 sono disponibili alla pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/ferro-tour-2021/ , mentre i biglietti per le nuove date sono disponibili per l'acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

CALENDARIO "TZN TOUR 2021":

6 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL

9 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

12 GIUGNO 2021 – MODENA – STADIO BRAGLIA

15 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 5 giugno 2020)

18 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 6 giugno 2020)

19 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 8 giugno 2020)

22 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

26 GIUGNO 2021 – NAPOLI – STADIO SAN PAOLO

29 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO SAN NICOLA

6 LUGLIO 2021 – ANCONA – STADIO DEL CONERO

9 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 15 luglio 2020)

10 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 16 luglio 2020)

14 LUGLIO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

18 LUGLIO 2021 – CAGLIARI - FIERA