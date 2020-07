Prende il via il festival Cultura da MARE 2020 con un ricco calendario di eventi che abbraccerà i mesi di luglio e agosto. L'iniziativa sarà ospitata presso la terrazza di "Gelatilandia al mare", eccellenza pontina nell'arte gelatiera, al Lido di Latina. Capo Portiere diventerà un luogo dove poter vivere in piena sicurezza, all'aria aperta una serata marina e ammirare in un angolo recentemente riqualificato un suggestivo scorcio del litorale. Protagonisti dell'evento, organizzato dalla casa editrice del capoluogo, labDFG, con la collaborazione del gruppo Mondo Radio e Hotel Miramare, saranno personaggi di primo piano della politica, della cultura, dello sport e dell' economia, ambiti che rappresentano gli assi portanti del festival della Cultura da MARE 2020.

Si parte questa sera alle ore 21 con un dibattito dedicato alle nuove professioni della rivoluzione digitale con la presentazione del saggio di Leonardo Valle ‘Advanced Advisory', libro che in tempi non sospetti ha acceso un faro sull'innovazione, spartiacque decisivo per la società e l'economia del futuro. Oltre all'autore saranno presenti l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli, il presidente della Piccola Industria di Unindustria Lazio Fausto Bianchi, il consigliere regionale Enrico Forte, il direttore editoriale di labDfg Giovanni Di Giorgi. Modera il giornalista Fabio Benvenuti. «L'advanced advisor - spiega il manager Leonardo Valle - stimola e promuove la domanda d'innovazione del sistema produttivo, le nostre PMI, rafforzando il livello di conoscenze e di awareness rispetto alle opportunità offerte dalla digitalizzazione. Nel mio saggio cerco di spiegare questa nuova professione e le storie delle imprese che stanno prendendo questa strada». Il 9 luglio sarà la volta della presentazione della graphic novel della Tunuè, casa editrice nata a Latina e tra le prime in Italia specializzata in graphic novel per lettori junior e adulti, nonché nella saggistica dedicata al fumetto, all'animazione, ai videogiochi e ai fenomeni pop contemporanei.

Per l'occasione verrà presentato il volume "Per sempre", con gli autori Assia Petricelli e Sergio Riccardi. "Per sempre" è un'opera sul primo amore ma anche sulla libertà, l'accettazione del proprio corpo, il rapporto con i genitori, la parità di genere, l'adolescenza.

Si cambia nuovamente ambito nella serata del 16 luglio con la presentazione del noir "L'estate del mirto selvatico" con l'autore Gianluca Campagna, la giornalista Rai Anna Scalfati e l'editore Alessandro Vizzino. Il 23 luglio l'ospite d'onore sarà Federico Vergari che presenterà "Vittorie imperfette. Storie di donne e uomini che non si sono arresi".

Ci saranno i campioni sportivi Alessio Sartori, Alessia Mesiano e Luca Zavatti insieme al sindaco di Latina Damiano Coletta. Ritratti di sportivi che hanno vissuto un secondo e strabiliante ‘secondo tempo' nella vita personale e sportiva, intervistati o raccontati in maniera fresca e inedita.

Il 30 luglio sarà dedicato al dibattito sulla blue economy che vedrà protagonista il manager Leonardo Valle, le istituzioni e stakeholder che proveranno a delineare gli scenari di sviluppo dell'economia del mare del dibattito: "Economia del mare, quale futuro?" In preparazione anche le date di agosto con tanti ospiti speciali. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: 328 6868126, mail: info@labdfg.it.