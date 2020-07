Si riapre il dibattito politico, Matteo Renzi illustra a Scauri la sua tattica con la "mossa del cavallo". Il Cavallo nel gioco degli scacchi si muove e cattura in maniera completamente differente da tutti gli altri pezzi della scacchiera. Su caselle bianche e nere la sua traiettoria forma una sorta di "L", ma cosa significa metaforicamente fare la "mossa del cavallo" ? E questa può davvero ribaltare le situazione? Per spiegarlo a chi non sa giocare, in sintesi si potrebbe dire che il pezzo sulla scacchiera può cambiare le sorti e "scavalcando" può far vincere una partita che sembrava persa.

Matteo Renzi, il più giovane Presidente del Consiglio dei Ministri nella storia della Repubblica Italiana, ex Segretario del PD e fondatore di Italia Viva, ha scelto come titolo per il suo ultimo libro proprio "La Mossa del Cavallo". La frase ormai in auge anche tra i commentatori politici disegna un repentino cambiamento nel terreno di gioco dell'articolato sistema politico italiano. Al centro del testo oltre ai contenuti che hanno ispirato la nascita di Italia Viva, il libro in qualche modo rappresenta una sorta di manifesto programmatico del movimento riformista, c'è anche la storia della "scavalcata" che ha permesso la scorsa estate, la formazione inaspettata del nuovo Governo per fronteggiare l'ascesa di Salvini che Renzi, da accanito riformista radicale, individua come l'incarnazione della conservazione e del populismo. Matteo Renzi, senza sosta, prima sulla piattaforma Zoom e ora lungo tutto lo Stivale, organizza presentazioni del suo volume edito da Marsilio, per spiegare la sua ricetta per il Paese.

L'ex Premier racconta in prima persona progetti e aspirazioni e sottolinea dalle pagine del suo blog: «Il libro è un inno alla speranza. Sì, il Covid ha colpito duramente la vita di tante famiglie. E adesso la crisi si sente e fa male. Ma, se saremo bravi, il post-Covid diventa una occasione imperdibile per rilanciare l'Italia. Il futuro non è dei pessimisti, tiriamoci su le maniche e mettiamoci a lavorare». La scorsa settimana ha fatto tappa a San Benedetto del Tronto, Recanati e Prato, lunedì 6 luglio c'è stato un evento al Castello di Santa Severa, il 7 luglio ha incontrato il suo pubblico a Roma e oggi, invece, la presentazione del libro si terrà in provincia di Latina e precisamente a Scauri. L'appuntamento è previsto per le ore 21 all'interno dell'Arena Mallozzi, il leader politico sarà intervistato dal giornalista Tommaso Labate. L'appuntamento gratuito, sarà anche l'occasione per scoprire dal vivo, dalle parole dell'autore se la "mossa del cavallo" sia frutto di tattica o di alta strategia. Per accedere occorrerà indossare la mascherina e registrare la propria presenza in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza.