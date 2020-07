Amore e libertà protagonisti della seconda serata del festival "Cultura da Mare 2020", la rassegna letteraria ospitata presso la terrazza di "Gelatilandia al mare", eccellenza pontina nell'arte gelatiera, a Capo Portiere.

Sul Lungomare di Latina, stasera alle ore 21.00 ci sarà la presentazione della graphic novel pubblicata da "Tunuè", la nota casa editrice nata a Latina e tra le prime in Italia specializzata in graphic per lettori junior e adulti, nonché nella saggistica dedicata al fumetto, all'animazione, ai videogiochi e ai fenomeni pop contemporanei.

Conosceremo "Per sempre", con gli autori Assia Petricelli e Sergio Riccardi: un'opera sul primo amore ma anche sulla libertà, l'accettazione del proprio corpo, il rapporto con i genitori, la parità di genere, l'adolescenza.

"Per sempre" racconta la storia di due adolescenti che si pongono l'eterna e forse più struggente tra le domande, ovvero: «Che cos'è l'amore?» Esiste una definizione oppure esiste solo il modo, assolutamente personale, per viverlo? Esistono amori sbagliati?

Sarà bello, come per i protagonisti, ragionarne in una dolce sera d'estate, in compagnia dello splendido sun set che solo il litorale pontino riesce a regalare. La rassegna Cultura da Mare 2020 si snoderà nei mesi di luglio ed agosto, tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.