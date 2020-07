Diretta streaming per l' VII Convegno Nazionale "Mangiare per stare Bene". L'iniziativa, organizzata come di consueto dall'Accademia della Cucina Mediterranea, nasce per rendere tutti più consapevoli che a tavola si esercita il primo atto di prevenzione per tutelare la salute e l'armonia fisica.

L'appuntamento che quest'anno si farà in diretta streaming sulle piattaforme Zoom e FaceBook avrà luogo domenica 12 luglio, alle ore 19.00. Al centro del dibattito: "Sessualità e Dieta mediterranea". L' argomento verrà affrontato da numerosi esperti, tra loro Lucia Tassi, geriatra, nutrizionista, specialista in Bioterapia nutrizionale, autrice di una serie di libri in cui ha raccolto significative esperienze e raccontato casi molto particolari in cui le patologie sono state curate attraverso l'alimentazione. All'iniziativa parteciperà anche Maria Grazia Devastato, biologa nutrizionista, esperta in Lipidomica e Nutritional Sport Expert, che si soffermerà sull'alimentazione per la fertilità femminile anche grazie all'ausilio dell'approccio nutri-lipidomico. La Lipidomica è la scienza che studia gli acidi grassi presenti nelle membrane cellulari. Un fattore di estrema importanza è poi l'acido folico, il cui contributo è fondamentale nelle donne che vogliono intraprendere una gravidanza. Il nostro organismo, infatti, utilizza l'acido folico per produrre nuove cellule ed è stato riconosciuto come sia essenziale nella prevenzione di alcune malformazioni congenite. Della stretta relazione tra sostanze nutrienti e antiossidanti che agiscono sulla qualità dei gameti prodotti dagli individui e che sono contenute in special modo nella dieta mediterranea, ne parlerà nel dettaglio il Professor Rocco Rago, direttore del Centro Sterilità e Banca Ovociti dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma. Prenderà in considerazione anche abitudini deleterie, come l'assunzione di alcol e fumo. Tra i relatori anche Alessandro Dal Lago, specialista in Endocrinologia della UOC di Fisiopatologia della Riproduzione e Andrologia dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma. Obesità e fertilità saranno gli argomenti al centro del suo intervento, ovvero, come l'eccessivo peso corporeo può influire sulla funzione degli spermatozoi. Alla videoconferenza parteciperanno anche il sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni, la Pro Loco di San Felice Circeo con il presidente Silvano Fiorini, la Pro Loco di Sabaudia con Paolo Porcelli. A rappresentare l'Accademia della Cucina Mediterranea ci saranno il presidente del sodalizio culturale Franco Bruno e Daniele Matteini. Per partecipare su Facebook basterà un click nella pagina dell'Accademia della Cucina Mediterranea dedicata al convegno:https://www.facebook.com/accademiacucinamedit/