Nel narrare le fasi, le modalità e le scelte della colonizzazione, l'attenzione dell'autore punta sulle conseguenze che le decisioni ebbero sulle famiglie coloniche, le vere protagoniste di quella vicenda. Per la prevenzione del COVID-19 l'ingresso nella corte sarà consentito solo con la mascherina e sarà garantita la distanza di un metro tra le persone.

L'associazione "Sabaudia Culturando" ospita all'interno della sua rassegna, Giulio Alfieri con il suo libro "Questo piatto di grano", modera Dario Petti direttore della casa editrice Atlantide di Latina. Il libro è frutto di un'accurata ricerca su migliaia di documenti e testimonianze sulla storia della colonizzazione dell'Agro Pontino degli anni 30 e 40 che ne esce per molti aspetti diversa dalla narrazione tradizionale.

La corte comunale a Sabaudia è pronta per un altro appuntamento con la rassegna Libri nel Parco. Domani, venerdì, 10 luglio, alle ore 21:00 sarà la volta di una casa editrice locale.

