Willem Dafoe, Terry Gilliam, Paolo Sorrentino, Pernille Fischer Christensen, Teona Strugar Mitrevska, Paola Cortellesi, Emanuela Rossi saranno solo alcuni dei prestigiosi ospiti della XXV edizione del Ventotene Film Festival. Sono ormai passati due anni dall'ultima edizione della rassegna che ritornerà il prossimo 24 luglio dopo due anni di assenza. L'iniziativa, ideata da Loredana Commonara, terminerà il 2 agosto.

La manifestazione si snoderà nell'arco di 10 giornate che saranno caratterizzate da un forte spirito europeista. Il Festival, infatti, intende promuovere gli ideali di unita e condivisione che sono alla base della nascita dell'Unione Europea che affonda le proprie radici proprio

?????????????nella storia di Ventotene e nel noto Manifesto redatto sull'isola da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, insieme con Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann. Allo scopo di avvicinare i giovani e gli studenti a tali idee, il Ventotene Film Festival ospiterà nuovamente il concorso internazionale #OPEN FRONTIERS#, una selezione di documentari provenienti da tutto il mondo. Si rinnova, inoltre, l'appuntamento con #OPEN FRONTIERS YOUNG#, il concorso coordinato dal professore Luigi Mantuano, dedicato ai cortometraggi interamente realizzati da studenti.

Il fitto programma prevede 50 proiezioni distribuite in 5 fasce orarie e in due diverse location: alle ore 17:00, 19:00, 21:00 presso il Centro Umberto Elia Terracini e alle ore 22:30, 00:00 sulla suggestiva terrazza Granili, di recentissima ristrutturazione. Tutti i dettagli relativi al programma sono disponibili al sito ufficiale: www.ventotenefilmfestival.com.Si comincerà venerdì 24 luglio, con una giornata dedicata alle Isole di Ventotene e Santo Stefano. Presso il Centro Terracini e i Granili si terranno rispettivamente le proiezioni dei documentari Ritratti di un'isola (Centro Terracini, ore 17.00) e Fine pena mai (Granili, ore 22.30) del regista Salvatore Braca. Quest'ultima proiezione sarà preceduta dall'incontro dal vivo con Silvia Costa, commissario straordinario del Governo per il recupero e il restauro del carcere Borbonico di Santo Stefano in Ventotene e con lo stesso Salvatore Braca. Sarà quindi la volta del docufilm L'isola di Raffaele di Luigi Cecinelli, che racconta Ventotene attraverso gli occhi di Raffaele D'Angelo, ragazzo affetto da sindrome di down. La serata si concluderà con la proiezione del documentario "The Words of Ventotene" di Marco Cavallarin, Marco Mensa ed Elisa Mereghetti.

I dieci giorni del Festival saranno innanzitutto un' occasione per approfondire la conoscenza dell'opera e della carriera di grandi protagonisti del panorama filmico nazionale e internazionale. Tra questi figurano alcuni ospiti d'eccezione come l'attore Willem Dafoe (25 luglio, ore 22.30, Granili) e i registi Terry Gilliam (29 luglio, ore 22.30, Granili) e Paolo Sorrentino (1° agosto, ore 22.30, Granili). Appuntamenti imperdibili dell'iniziativa saranno, poi, gli incontri con l'attrice Paola Cortellesi (30 luglio, ore 22.30, Granili) e con le registe Pernille Fischer Christensen (26 luglio, ore 19.30, Centro Umberto Terracini), premiata con l'Orso d'argento al Festival di Berlino 2006; Emanuela Rossi (27 luglio, ore 22.30, Granili), Nastro d'Argento SIAE per la migliore sceneggiatura; Teona Strugar Mitrevska (28 luglio, ore 19.00, Centro Umberto Terracini), acclamata al Festival di Berlino 2020. In relazione all'emergenza sanitaria tutti gli ospiti e tutti i premiati saranno in collegamento in esclusiva per il Ventotene Film Festival.

Al meglio della produzione contemporanea, si aggiungerà la proiezione omaggio di "Giù la testa", dedicata a Ennio Morricone (26 luglio, ore 17.00, Centro Umberto Terracini). Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Gerardo Santomauro: «torna una manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione, nel rispetto delle regole anti COVID previste, per i cittadini, per gli amanti del cinema e dell'isola che ogni anno sono sempre più numerosi, anche come monito di speranza per un ritorno graduale ad una vita ed a abitudini prima consuete»