Nuovo appuntamento a Sabaudia con la cultura e la voglia di leggere. Dagli autori più noti agli emergenti le serate all'insegna della lettura i susseguono con un'ottima partecipazione. Mercoledì 22 luglio, alle ore 21:00 presso la corte comunale di Sabaudia si terrà il settimo appuntamento della VI edizione di Libri Nel Parco, la rassegna patrocinata dal Comune di Sabaudia, promossa ed organizzata dall'associazione "Sabaudia Culturando".

Protagonista lo scrittore Alessandro Maga con il suo primo romanzo "Il viaggio delle spirali di Archimede". Durante la presentazione, moderata dalla giornalista Francesca Di Giampietro, l'autore parlerà della sua passione per la scrittura, che lo ha spinto già a metter mano ad un nuovo progetto, e del suo particolare interesse per la storia della scienza, da cui nasce l'ispirazione per "Il viaggio delle spirali di Archimede".

Il romanzo è ambientato nel 212 a.C., dopo due anni di assedio i Romani stanno ormai per prendere Siracusa. Archimede, genio assoluto dell'umanità, attende con preoccupazione l'epilogo dell'assedio romano alla sua città, ma di lì a pochi giorni verrà ucciso. Paride, un giovane servo dall'aspetto androgino, si incarica di portare in salvo gli ultimi studi del grande scienziato e inizierà per lui una rocambolesca avventura che lo porterà molto più lontano di quanto lui avesse potuto immaginare.

L'appuntamento, quindi è per mercoledì, 20 luglio, alle ore 21:00 presso la corte comunale di Sabaudia.

Per la prevenzione del COVID-19 l'ingresso nella corte sarà consentito solo con la mascherina e sarà garantita la distanza di un metro tra le persone.