La bellezza della musica, Norma rende omaggio ad Ennio Morricone. Due giornate intense dedicate alla musica, alla lettura e alla bellezza nell'antico borgo di Norma.

Si comincerà questa sera alle ore 20.30, in un percorso che si snoderà nel Borgo da Piazza del Plebiscito, passando per il Santuario Maria del Rifugio, lungo la discesa dell'ex Barone per arrivare in Via del Forno e Via Nazionale. Elena Cappelletti al violoncello, Marino Cappelletti al Clarinetto, si esibiranno per il pubblico ed interpreteranno dei brani di Bach e delle colonne sonore del Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso.

Vincenzo Pinti racconterà alcune storie e aneddoti che riguardano il centro storico di Norma, Paola Cacciotti della Pro Locoleggerà dei brani tratti dal libro "Tempo che va, tempo che viene". Anche Alessandra Corvi leggerà alcuni brani tratti dal libro " Pandemia Spagnola e Grande Guerra", mentre dei membri l'associazione Domusculta e della Consulta delle donne di Norma hanno deciso di proporre delle liriche dedicate al Borgo Antico. Sabato 25 luglio, dalle ore 20,30, invece, si terrà l'evento: Musica, parole ed immagini in ricordo di Ennio Morricone nel teatro naturale della discesa dell'Ex Barone, sempre nel centro storico medioevale. Al termine dei due appuntamenti culturali il pubblico presente potrà degustare vini e dolci grazie alla Cantina "Carosi Terre" e a "Pane e cioccolata". L'iniziativa è stata organizzata da Solidarietà e Sviluppo, Agave Norma, Associazione futura, Archeoclub di Sermoneta, Metropolis Roccagorga e dall'associazione Arte di Maenza. Il progetto culturale nasce per valorizzare i Borghi e i loro centri storici come modello di vita sociale e culturale in Italia e prevede nuovi appuntamenti nei mesi di agosto e settembre.