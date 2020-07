Festival di canti, musiche e acrobazie sul litorale. "Hippos" è il nome del Festival che si snoderà nei paesi più rappresentativi del litorale laziale. Si parte il 24 luglio da Sperlonga, dove a Torre Truglia andrà in scena l' Apeteatro.

Maurizio Stammati, con agli attori della Compagnia Brecht, racconterà sul simpatico automezzo le avventure di Pulcinella. A seguire lo spettacolo "Visual Mantra" con Flavio Brancaccio.

Il 25 luglio Hippos si sposterà a Gaeta e a Scauri. In Piazza Goliarda Sapienza andrà in scena "Fantasie giganti", uno spettacolo di giocolerie con Anna Maria Leonardi e Lorenzo Ritondale, mentre a Scauri nell'area archeologica della Torre Quadrata di Monte d'Oro ritornerà in scena l'Apeteatro.

Domenica 26 il Festival si sposterà nel Porticciolo romano di Gianola di Formia. Alle 21 andrà in scena: "Ippos. Canti, musiche ed acrobazie equestri", uno spettacolo di e con Ambrogio Sparagna.