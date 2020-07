Appuntamento con il "giallo" a Sabaudia dove tornano Massimo Lugli e Antonio del Greco. La rassegna Libri nel Parco giunta alla VI edizione promossa ed organizzata dall'associazione "Sabaudia Culturando" ospiterà il libro "Il giallo di Via Poma" uscito nelle librerie il 23 luglio, modera il giornalista Clemente Pistilli.

Sono passati trent'anni da quando, durante un torrido agosto romano, in un ufficio dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù venne ritrovato il corpo senza vita della giovanissima Simonetta Cesaroni, assassinata con ventinove pugnalate. Un giallo irrisolto e che, dopo tanto tempo, suscita ancora interesse, polemiche e dubbi. Massimo Lugli, ex inviato speciale di Repubblica che seguì le indagini e Antonio Del Greco, allora funzionario della squadra mobile che le diresse, ricostruiscono, in forma di romanzo e con nomi di fantasia, tutte le svolte di un'inchiesta difficile e piena di trabocchetti. Un mix di realtà e di immaginazione, come altri libri scritti in coppia dai due autori, che rivela particolari inediti, aspetti mai chiariti e mai resi noti e svolte impreviste dai due punti di vista: quello della stampa e quello della polizia.

Il finale, di fantasia, è un colpo di scena che capovolge tutto e che, forse, avrebbe potuto essere possibile.

L'appuntamento, quindi è per sabato, 25 luglio, alle ore 21:00 presso la corte comunale di Sabaudia.

Per la prevenzione del COVID-19 l'ingresso nella corte sarà consentito solo con la mascherina e sarà garantita la distanza di un metro tra le persone.