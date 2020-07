Le cose in Comune", dal web ai live. Il progetto ideato durante il lockdown dal Comune di Pontinia e trasmesso sulla pagina Facebook dell'Ente è pronto ad andare in scena fisicamente. Ad annunciare l'organizzazione di tre eventi in questa difficile stagione estiva, caratterizzata dalle misure anti-covid, è il consigliere Matteo Lovato, delegato a Cultura, Politiche giovanili e Promozione del territorio.

La possibilità arriva dal finanziamento assegnato dalla Regione Lazio agli enti locali; a Pontinia spetterebbe un importo complessivo di 7.100 euro. Gli appuntamenti sono con "Le cose in Comune" (live e urban, quest'ultimo evento volto a riscoprire gli spazi della città con performance diffuse sul territorio) e con la "Ciclonatura musico-gastronomica", che coniuga promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici. «Con questi tre appuntamenti – dice Lovato - vogliamo creare un'offerta culturale per sviluppare turismo di prossimità valorizzando le tante belle realtà culturali del nostro comune anche attraverso la valorizzazione dei luoghi maggiormente significativi, sia da un punto di vista sociale che naturalistico. Saranno tre appuntamenti significativi per la nostra Comunità ma non solo»