Musica, parole, racconti, aneddoti. In una sola parola "Emozioni", come quelle che regaleranno al pubblico, il prossimo 7 agosto, Gianmarco Carroccia e Mogol. Loro due, insieme, sul palco allestito presso il Parco Archeologico di Priverno. Forte del successo dello scorso anno a Sonnino, l'associazione "I Locandieri" ha voluto riproporre un live di forte impatto, invitando l'interprete di Lucio Battisti e il paroliere poeta, autore dei suoi grandi successi. La location è ideale, ampi spazi per gli spettatori che in tutta tranquillità potranno godere di una serata speciale, nel rispetto di tutte le regole anti-covid e le disposizioni finalizzate a garantire il distanziamento.

"Ad accompagnare il cantante di Fondi - anticipa l'organizzazione - sarà parte della straordinaria orchestra le cui performance sono ben note da nord a sud dello Stivale". È molto amato Carroccia, anche lui costretto a sopprimere molte date del tour che lo avrebbe visto questa estate protagonista. A Priverno l'artista interperterà una trentina di brani live, un vero e proprio spettacolo impreziosito dalla presenza di Mogol che svelerà aneddoti e curiosità sul cantante di Poggio Bustone, la genesi di successi immortali, e aspetti della vita di Battisti che restano ai più ancora sconosciuti. Il tutto in una cornice anch'essa ricca di fascino e di storia.

«Parte del ricavato – fa sapere Gianna del sodalizio culturale ed enogastronomico ‘I Locandieri' – andrà all'associazione ‘Crescere con gioia' che promuove attività educative e ricreative per i bambini diversamente abili e non. Colgo l'occasione - aggiunge - per ringraziare l'amministrazione di Priverno e il sindaco Anna Maria Bilancia per la gentile disponibilità, il supporto e per aver inserito il concerto nel programma estivo».

La scelta di ‘Crescere con gioia' non è casuale, in essa l'organizzazione ha lodato l'intento di promuovere una coscienza sociale "fondata sul rispetto dell'altro e sulla libera espressione del sé, favorendo il riconoscimento della diversità, la coesione e la solidarietà".

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione da effettuare al numero di cellulare 389-2119947.