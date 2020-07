Le aperture dell'esposizione nel Giardino Contemporaneo saranno dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, il venerdì (per il mese di agosto) dalle ore 9.00 alle 13.00. Per le norme Covid è necessaria la prenotazione: http://prolocodilatina.eventbrite.com/

L'iniziativa a cura dell'Assessorato alla Cultura Sport e Turismo, promossa dal delegato all'arte contemporanea Fabio D'Achille, si svolge all'interno della rassegna in collaborazione con la Pro Loco di Latina Centro Lido, Salotti Musicali, Associazione Culturale Eleomai, 52nd Jazz, Oltrecanto, Matutateatro, Luogo Arte Accademia Musicale, Felix.

Ma con la rassegna dal 30 luglio al 30 settembre nello spazio verde del Palazzo Comunale di Latina tornano anche arte e scultura con le quattro opere di Francesca Tulli, l'artista di Latina, autrice della suggestiva opera "Doppio appoggio", posta al centro della fontana di Piazza dei Navigatori a Foce Verde, di cui per l'occasione sarà presente in mostra una variante.

Sabato primo agosto invece, il "Giardino Contemporaneo", farà da palcoscenico, per il terzo appuntamento della settimana, al concerto swing a cura dei "The Swing Thing".

"Sbussolati – spiega infatti lo stesso Zamma - in fondo parla del disorientamento della società di oggi. E' una storia d'amore raccontata al contrario, uno spaccato dell'Italia (e non solo) ".

Ad aprire la rassegna, domani sera 30 luglio alle 21.00 sarà l'esilarante spettacolo "Sbussolati" di Mario Zamma, per trent'anni con la famiglia del Bagaglino, tra televisione e teatro, al fianco di mostri sacri come Oreste Lionello e Pippo Franco. La commedia, pensata con Nicola Canonico e Roberto D'Alessandro, intende veicolare un pensiero attraverso cui gli spettatori possano riflettere e riconoscersi.

Fino al 30 agosto, con tredici eventi, totalmente gratuiti, cultura e bellezza saranno protagonisti nell'Agorà del palazzo Comunale, grazie alla rassegna estiva di "Giardini in Comune", organizzata dalla Pro Loco di Latina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli