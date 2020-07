Anche quest'anno torna in città l'appuntamento con "Cinema sotto le stelle". A partire da domenica 2 agosto fino al 30 agosto si terrà la rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Aprilia in collaborazione con la Pro Loco cittadina, che prevede la proiezione di ben 12 pellicole. Particolare attenzione sarà riservata alle disposizioni e al distanziamento fisico per il contrasto all'epidemia da Covid-19: l'accesso all'area sarà contingentato e garantito fino ad esaurimento posti. Per questo da quest'anno ci sarà la possibilità (facoltativa) di prenotare un posto anticipo attraverso il modulo online sul sito della Pro Loco. La possibilità di prenotazione online chiuderà alle ore 16 del giorno della proiezione. All'interno dell'area dovrà esser garantito il distanziamento di almeno un metro mentre per entrare ed uscire occorrerà indossare la mascherina. Come nelle passate edizioni, la rassegna comprende pellicole di diversi generi, puntando a commuovere e divertire i cittadini. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. Non è previsto l'intervallo e non si potrà cambiare il posto scelto al momento dell'ingresso. Anche quest'anno, grazie al contributo del Comune, la visione delle pellicole avverrà a titolo gratuito.

Di seguito il programma della rassegna 2020:

domenica 2 agosto: Tolo Tolo, commedia scritta, diretta e interpretata da Checco Zalone, prodotto da Pietro Valsecchi.

mercoledì 5 agosto: Joker, diretto da Todd Phillips con Joaquin Phoenix come protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen.

sabato 8 agosto: Il Re Leone, film diretto da Jon Favreau

mercoledì 11 agosto: L'immortale, film diretto e interpretato da Marco D'Amore

giovedì 13 agosto: Hammamet, film diretto da Gianni Amelio, sugli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi

domenica 16 agosto: Odio l'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo

martedì 18 agosto: Piccole donne

venerdì 21 agosto: 18 regali, film drammatico con Vittoria Puccini ed Edoardo Leo.

domenica 23 agosto: Il primo Natale, film commedia del 2019, diretto e interpretato da Ficarra e Picone.

mercoledì 25 agosto: Pinocchio, film scritto e diretto da Matteo Garrone

venerdì 28 agosto: Il giorno più bello del mondo, commedia italiana diretta e interpretata da Alessandro Siani

domenica 30 agosto: La dea fortuna, diretto da Ferzan Özpetek