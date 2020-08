E' uscito il 16 Luglio 2020 il nuovo EP del cantautore e chitarrista romano Giordano, dal titolo "Lockdown", promosso da Free Club Factory che questa sera verrà presentato alle 21.00 nella nuova location espositiva di Pan Di Via, Frontemare, in una serata all'insegna della musica, ma anche dell'arte grazie alla mostra di Alessandra Chicarella "cartonArt", alla quale il musicista si è affidato per grafica dell'album e della gastronomia con il cuoppo fritti di pesce e verdure, preparato da Antonella e Francesco, insieme a spritz e cocomero.

L'EP, concepito durante i momenti di straordinaria emotività a cui tutti siamo stati sottoposti durante la quarantena, è stato prodotto, missato e masterizzato da Matteo Suale, partendo dai testi scritti da Gianni Manetti e le musiche composte ed eseguite interamente da Rocco Giordano.

Il risultato è un mini-album formato da cinque esempi di folk rock, pubblicato su tutti i digital store e accompagnato da un video sul canale YouTube dell'artista, realizzato da Nicolò Piccioni.

"Due rette parallele possono viaggiare insieme? - si domanda Giordano commentando il suo album - Fioriamo, raccordiamoci, oppure spezziamoci. 4 desideri inespressi e nella sovrapposizione c'è stata la scelta… Essere liberi".

E' richiesta la prenotazione per partecipare chiamando al 392.0051300