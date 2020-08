Chiosa finale per il vice sindaco: «Ugo ha amato il territorio e Torvajanica continua ad amarlo: questo è un progetto a lungo termine, con l'obiettivo di celebrare qui i cento anni dalla nascita di Tognazzi».

«Il Comune ci ha proposto il progetto insieme a Ettore Costa mentre stavo girando ‘Ritorno al crimine' proprio a Torvajanica, da ‘Corsetti' - ha aggiunto Gianmarco -. Ci è piaciuta l'idea istituire di nuovo quel ‘Premio Tognazzi' che a Cremona veniva conferito a giovani comici e cabarettisti. Un premio andato, tra gli altri, a Ficarra&Picone, Bertolino e Cirilli. Quel premio oggi non c'è più e il nuovo sarà legato a Ugo, a Pomezia, a Torvajanica e agli amici di papà. Quest'anno il vincitore sarà Michele Placido».

Un festival composto anche da due mostre dedicate alla vita di Ugo Tognazzi e alla storia dello "Scolapasta d'oro" (il trofeo realizzato dal gioielliere di Torvajanica Ettore Costa che veniva consegnato come premio al vincitore del torneo di tennis promosso da Ugo nei campi del Villaggio Tognazzi di Torvajanica, ndr), oltre che dalle proposte culinarie che 40 ristoranti di Pomezia e Torvajanica hanno adottato, celebrando le ricette create da Ugo che, oltre a essere un attore e regista straordinario, era anche appassionato di sport e cucina.

Ieri mattina, a Pomezia, è stato infatti presentato il festival "Ugo Pari 30", kermesse che animerà per l'intero mese di agosto il territorio di Torvajanica e che vedrà il culmine nei giorni del 21, 22 e 23 agosto, quando in piazza Ungheria ci sarà la rassegna cinematografica promossa direttamente dai figli dell'artista Ricky, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi e Thomas Robsahm con il Comune di Pomezia, nell'ambito della quale sarà istituito e consegnato il "Premio Tognazzi".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli