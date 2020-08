Favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari raccontate, musicate, illustrate e cantate questa sera in scena alle ore 21.30 nei giardini del Comune di Latina. "L'Accento sulla A", questo il titolo dello spettacolo spettacolo musicale ideato per viaggiare con la fantasia insieme ad uno dei piu grandi pedagogisti del Novecento.

Scritto diretto e interpretato da Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Julia Borretti, la performance di teatro musicato farà rivivere le storie di Giovannino Perdigiorno, quelle di Cipollino, le Filastrocche in cielo e in terra, le Novelle scritte a macchina e le Favole al telefono. Un'orchestrina suonerà Rodari (l' ensamble sarà composto da chitarra, ukulele, percussioni, diamonica, flauti ecc. ) e sarà accompagnata durante ...da una particolare scenografia mutante, illustrata dal vivo da Matteo Spirito, il particolare mix darà vita ad uno spettacolo leggero e divertente che farà certamente appassionare tutti i bambini, anche i più piccini.

" L'Accento sulla A - dedicato a Gianni Rodari "è una produzione realizzata da Matuta Teatro. L'iniziativa dedicata ai bambini è inserita all'interno degli eventi della rassegna estiva Giardini in Comune che si svolgerà in Piazza del Popolo. Per il contrasto della pandemia saranno adottate tutte le misure precauzionali per godere della performance in sicurezza.