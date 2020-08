Annullato il previsto concerto del cantante urban Ivan Granatino e del rapper napoletano Bl4ir, in programma questa sera nell' ambito della rassegna Arena Virgilio. Un evento atteso soprattutto dagli adolescenti richiamati dalla presenza dei due beniamini, che con il singolo "Caramella" stanno sbancando tutte le piattaforme digitali.

