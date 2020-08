Il prossimo 27 agosto, all'interno dei giardini del Comune di Latina in Piazza del Popolo n.1 avrà luogo la manifestazione: La Notte dei Gatti.

L'evento culturale è nato nel 1992 grazie all'intuizione del patron dell'iniziativa, l'imprenditore Virginio Moro. La manifestazione quest'anno è giunta ormai alla sua XXIX edizione.

La Notte dei Gatti ha una cadenza annuale e la sua peculiarità è quella di valorizzare persone della Provincia di Latina che si sono particolarmente distinte in vari campi per la loro capacità, artistica o professionale.



Un omaggio agli abitanti del territorio pontino che si sono contraddistinti in diversi ambiti: medicina, imprenditoria, scienza, cinema, sport e spettacolo. A causa dell'emergenza sanitaria e in ottemperanza alle misure anti Covid 19 adottate dal Governo la cerimonia che in genere si tiene nel mese di marzo nella sede storica del "BiancOro" a Latina, non si è potuta svolgere nella sua data abituale, e proprio per dare continuità all'evento gli organizzatori hanno pensato di realizzare una versione estiva del premio. La manifestazione che gode del Patrocinio del Comune di Latina e della Provincia sarà presentata dal noto giornalista Rai Amedeo Goria e dalla giornalista pontina Alga Madìa.