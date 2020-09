Per chi non riuscisse ad esserci oggi - la partecipazione all'evento è gratuita - nessun problema: domani si farà il bis al Lago di Fogliano, alle 12, presso la sede della Diaphorà Onlus.

Un evento che non solo farà scoprire (o riscoprire) la magia del tango con sfondo il suggestivo mare del capoluogo, ma che vedrà protagonisti anche i ragazzi della Diaphorà Onlus e i suoi campioni italiani paralimpici di danza sportiva. Ad arricchire il tutto ci saranno il cantante Giacomo Medici e il duo Metrò di Cristiano Lui e Stefano Ciotola.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli