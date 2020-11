Un ricordo forte, intenso, del maestro Gigi Proietti. È quello che andrà in onda questa sera, alle 22, su Odeon Tv e che vedrà anche una partecipazione pontina.

Il "Caffè degli Artisti", la popolare trasmissione televisiva di Odeon TV, ha deciso di ricordare il maestro dei maestri, Gigi Proietti, con una puntata speciale. Nel corso della serata interverranno molti ospiti: il figlio di Renato Rascel, lo storico sceneggiatore da remoto, l'attore Lorenzo Tiberia, la star del web Il Salutatore, il produttore Alfonso Stagno e i giornalisti Thomas Cardinali e Veronica Sgaramella.

Un programma, quello in onda sul canale 177 del digitale terrestre, condotto da Antonio Delle Donne e da Carlo Senes prodotto da Alfonso Stagno che racconta l'arte a tutto tondo.

Antonio Delle Donne regalerà in apertura di puntata una splendida interpretazione di "Non je dà retta Roma", storico brano scritto e interpretato dal maestro ne "La Tosca". Cesare Rascel ha ricordato la collaborazione tra suo papà Renato e Gigi Proietti, oltre che l'edizione del 2019 del Premio Rascel in cui il maestro cantò sul palco le canzoni di "Alleluja brava gente": "Gigi era un artista meraviglioso così come mio papà, è bello ricordarlo e omaggiarlo", con uno scambio di battute con Alfonso Stagno che fu direttore di produzione di quella grande serata. Ospite anche Enrico Vanzina, che lo ha paragonato a Gian Maria Volontè: "Con lui ho fatto solo un film, mentre con Gigi ho avuto modo di lavorare tanto e me lo sono goduto. Era straordinario". Tante altre curiosità e i ricordi degli ospiti li potrete scoprire durante la puntata: vi faranno compagnia l'attore Kristian Paoloni (Il Salutatore), l'attore Lorenzo Tiberia, l'autore e giornalista Thomas Cardinali e la giornalista Veronica Sgaramella.

Ma nel corso della puntata ci sarà anche una presenza pontina. Infatti ad accompagnare gli ospiti ci saranno anche le splendide modelle Martina Genovesi di Terracina e Aurora Marchetti di Roma per la Mtm Events. Nel corso della puntata poi ampio spazio anche all'intrattenimento con le magie del Mago Parker, l'esibizione di Tiziano Orecchio per la rubrica Facce da Sanremo, la pizza del maestro Marco Quintili e al mondo dei motori con il pilota Federico Scionti e gli altri ospiti di Motorissimamente. Il programma per la regia di Luciano Morelli è stato scritto da Antonio Delle Donne e Thomas Cardinali.