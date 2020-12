Incontro tra studenti e istituzioni sulla violenza di genere in diretta streaming ieri mattina per il Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti di Latina: l'iniziativa è stata promossa dal Garante dell'infanzia e adolescenza del capoluogo, in collaborazione con Questura e Ufficio scolastico provinciale di Latina. Il seminario è stato aperto dal dirigente scolastico dell'istituto, Anna Rita Leone; è quindi seguita la presentazione in ppt da parte della docente Emanuela Macera che lo ha prodotto, dei lavori pittorici realizzati dagli studenti nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione e attività dei cosiddetti Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

E' stata poi la volta degli interventi dei relatori che hanno partecipato all'incontro: Alba Faraoni, ispettrice superiore della Divisione anticrimine della Questura di Latina; Monica Sansoni, criminologa e criminalista forense, responsabile territoriale dello Sportello ascolto minori e famiglie, Garante infanzia e adolescenza Regione Lazio; Annarita Bisceglia, dell'Ufficio scolastico provinciale. Il seminario si è concluso con un dibattito al quale sono intervenuti gli studenti, coordinati dai docenti Emanuela Macera e Pierluigi Adamo, referente antibullismo della scuola.

Il power point presentato sintetizza le iniziative intraprese dal Liceo Artistico di Latina per sensibilizzare gli studenti sulla differenza di genere, e raccoglie contributi legati a progetti e concorsi o ad attività diverse. Nella slide "Se fossi Free-da" ispirata a Frida Kahlo è stata raccolta una selezione di opere pittoriche.