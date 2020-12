"Miss Italia non si ferma", e così è stato. La reginetta più bella dell'intera nazione ha poche ore fa indossato la sua corona, 81° titolo nella storia del concorso svoltosi per la prima volta a Roma, presso il Polo Culturale Multidisciplinare Spazio Rossellini, concesso dalla Regione Lazio che ha patrocinato l'evento nella persona del presidente Nicola Zingaretti. La neoreginetta è Martina Sambucini, Miss Roma, ha 19 anni e vive a Frascati.

"Sono genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della capitale, che mancava da tanti anni", ha affermato. A solo un passo dal podio la deliziosa Beatrice Scolletta, Miss 365, 25enne residente a Nettuno e prossima a laurearsi in Scienze e tecniche psicologiche. Il terzo posto è andato invece ad Alice Leone, Miss Liguria, 22 anni rsidente a Taggia.

La finalissima è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Miss Italia e di altri partner, è stata presentata da Alessandro Greco affiancato da Margherita Praticò, organizzatrice e presentatrice delle selezioni di Miss Italia nel Lazio. La diretta è stata curata dal regista Giuseppe Sciacca, con le coreografie di Giampiero Gencarelli.