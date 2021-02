Luciano Ligabue, il cuore, gli opposti e Latina sullo sfondo. Finalmente per la gioia dei fan il videoclip di " Mi ci pulisco il cuore" è on line. Abbinare il cuore, il luogo ideale dove il corpo e l'anima si incontrano al termine "pulire" è un chiaro esempio delle antitesi che il cantante utilizza nei suoi testi.

Ma con che cosa si pulisce il cuore? Il simbolo dell'amore, il centro ideale delle emozioni secondo Luciano Ligabue si può pulire solo con la bellezza ed è questo quello che ha dichiarato durante l'intervista che è andata in onda ieri sul TG di Rai1 in occasione del lancio dell' anteprima. Questa bellezza Liga l'ha trovata nella città di Latina, la città più giovane d'Italia ha colpito il cantante che l'ha scelta come cornice per la sua canzone. Un viaggio nel quartiere razionalista "Nicolosi", nella centralissima Piazza del Popolo dove svetta la Torre Comunale che fa da contrasto al moderno palazzo della Torre Pontina e alla costruzione "Colosseo" .

Il disegno architettonico della storica "Littoria" si contrappone alla moderna Latina e risulta ben visibile grazie alle riprese dei droni. Ma l'animo romantico del Liga deve essere rimasto stregato dalla natura che circonda la città del '900, le dune, le zone lacustri e soprattutto la Marina. Il litorale che ha come sfondo il promontorio del Circeo è un set ideale e proprio lì il cantautore si fa immortalere nel video, un mare d'inverno che lo avvolge ed esalta le sue liriche.