Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 7° edizione del Cisterna Film Festival - Festival Internazionale del Cortometraggio, organizzato dall'Associazione Culturale MOBilitazioni Artistiche con la direzione artistica di Cristian Scardigno. Il bando è online ed è possibile inviare i propri cortometraggi attraverso le piattaforme dedicate FilmFreeway e Festhome. La deadline è fissata per il 3 aprile 2021.

"Dopo un anno di privazioni e una sesta edizione segnata dalle limitazioni imposte dalle norme anti Covid-19, la necessità di fare cultura e quindi cinema si fa sentire sempre di più, e noi non ci fermiamo - si legge nella nota dell'asssociazione - Come non ci siamo fermati lo scorso agosto, quando abbiamo fortemente voluto un'edizione dal vivo, sicura seppur per pochi, rifiutando di passare alle proiezioni online. Per questo stiamo lavorando nuovamente per offrire a film-maker, professionisti del settore, appassionati, spettatori e curiosi un'esperienza, come sempre, all'insegna della qualità. E a fronte di un settore in piena crisi, il Cisterna Film festival si impegna a sostenere uomini e donne dello spettacolo riconfermando il premio in denaro che spetterà solo al primo classificato della sezione Concorso, ossia il Premio della Giuria".

Altri riconoscimenti di questa edizione sono: il Premio del Pubblico, il Premio Next Generation, il Premio MOBilitazioni Artistiche al Miglior interprete, il Gran Premio della Giuria al Miglior Regista e il Premio Altre Visioni.

"Ricordiamo inoltre le categorie in cui poter partecipare iscrivendosi entro il 3 aprile: la competizione principale del CONCORSO; quella dedicata agli under 18, NEXT GENERATION, che si svolgerà a giugno presso le scuole medie inferiori del territorio, salvo cambiamenti dovuti allo sviluppo della crisi pandemica; ALTRE VISIONI, composta da corti di sperimentazione e video arte; FOCUS ON, destinata ai cortometraggi di un Paese o di un area specifica scelti dalla Direzione Artistica in accordo con Festival Internazionali, ambasciate e istituti di cultura. Ma questo non vuol dire che non ci saranno delle novità, anzi stiamo lavorando proprio in questo senso, e presto ve le comunicheremo a mezzo stampa, sul nostro sito ww.cisternafilmfestival.com e sui nostri social".