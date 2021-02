La riapertura dei musei quasi coincide con la fase tre di Artown, il progetto di Solidarte che da oggi lascia il suo muro virtuale per scendere in piazza. Abbiamo seguito passo dopo passo l'evento ideato dal sodalizio guidato da Giuliana Bocconcello (art director Michele Catalano), un'associazione che insieme a Flumen ha partecipato al bando "La Cultura e l'Arte al tempo del Covid19" promosso dal Servizio cultura, turismo e sport del Comune capoluogo, aderendo a "La Cultura come cura". Queste due realtà hanno voluto riscattare la forza dell'Arte, e dimostrare come non ci sia lockdown, e non ci siano restrizioni tali da impedire alla creatività di difendere il suo ruolo nella società, "elemento di condivisione e consolazione, di riflessione e di speranza", per citare il direttore del Museo Egizio di Torino.

Questo l'intento, dunque, e mentre ancora ieri venivano mostrate online le ultime opere delle oltre cento pervenute, da oggi i lavori (espressione di diversi linguaggi artistici), verranno proiettati dal totem multimediale posizionato sotto il porticato della biblioteca comunale.

Latina "a colori" , dalle ore 18.30 alle 21.45, e ogni sera fino a sabato, quando dalle ore 18:00 alle 22:00 si terrà la proiezione dei progetti "Artown" e "LAZZARO Art doent's sleep" in contemporanea in Piazza del Popolo e in Piazza San Marco, e in altri luoghi della città. "LAZZARO_Art doesn't

sleep" è alla sua quinta edizione, pensata, promossa e realizzata da Laura Mega e Claudia Pecoraro, felici di "offrire qualche minuto di contemplazione non distratta, a schermi spenti. Un momento di sollievo, di sguardo rinnovato, verso il mondo e verso noi stessi, da godere dalla strada o affacciati alle finestre, con i nostri compagni, con i figli, gli amici, da soli". Sarà una settimana intensa. Si inizia con Artown. Stasera e fino a sabato rendiamo onore all'Arte!

Le iniziative saranno pubblicate anche sulle pagine social di Solidarte, Flumen e Lazzaro Art doent's sleep.

