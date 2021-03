Il programma tv "Il salone delle meraviglie", in onda sul canale Real Time con Federico Fashion Style approderà a Sermoneta nelle prossime settimane per un nuovo format itinerante che darà visibilità alle bellezze culturali del borgo, inserite nel format ormai celebre del cambio look.

Chi non avesse partecipato ai casting l'estate scorsa è ancora in tempo per salire sullo scintillante Beauty Bus di Federico.

"Cerchiamo donne dai 20 agli 80 anni che vivono a Sermoneta o nei paesi limitrofi e sognano un autentico cambio look", si legge nell'annuncio della casa di produzione Pesci Combattenti. Le ragazze/donne/anziane interessate possono contattare la redazione al 3938750857.