Oltre alle mostre di pittura e fotografia (Dante De Santis, Bruno Tamiozzo, Francesco Petrianni, Alex Duprè), sono previsti concerti ed esibizioni, letture musicali e tante altre iniziative parallele. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno, domani pomeriggio 6 giugno, gli Onomatopea Jazz Quartet in piazza Santa Maria e, in serata, il concerto del coro Enjoy di Latina dedicato a Donatella Galeotti "La musica cambia il mondo".

Palcoscenico delle manifestazioni, che si snoderanno dal 6 al 27 giugno, saranno i vicoli e le piazze di Sermoneta, il borgo medievale in provincia di Latina perfettamente conservato.

Sarà un'edizione particolare e spostata a giugno, a causa dell'emergenza coronavirus, ma rappresenta comunque un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti e appassionati di cultura e musica. L'edizione 2021 lascia spazio alle realtà culturali locali, con partecipazione di gruppi provenienti anche da fuori Regione.

Torna per la 26esima edizione il "Maggio sermonetano – spettacoli in strada", che animerà il centro storico di Sermoneta tutti i fine settimana di giugno con eventi gratuiti che abbracceranno tutte le forme d'arte.

