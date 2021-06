L'Arena Coni di Latina diventerà un punto di riferimento per gli spettacoli estivi del capoluogo. Edoardo Leo, con "Ti racconto una storia", l'animerà sabato 24 luglio e porterà sul palco appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista romano ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, e racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. L'evento è organizzato dall'agenzia Ventidieci insieme al Teatro Moderno, in collaborazione con Atcl e con il il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune, retto da Silvio di Francia.

Un'unione di forze a livello organizzativo, che già ha svelato due bei nomi. Oltre ad Edoardo Leo infatti, giovedì 22 luglio, stessa location, sarà la volta di Maurizio Battista e del suo "Che Paese è il mio Paese". Sotto i riflettori approda uno show inedito, che toccherà i maggiori teatri romani e tantissimi altri luoghi d'Italia, tra i quali c'è anche la città di Latina. I biglietti per Battista sono in vendita da oggi presso Blu Ticket (centro Latinafiori) e presso tutti i punti vendita abituali Ticketone e Box Office Lazio e su Ticketone.it.

I biglietti per lo spettacolo di Edoardo Leo saranno acquistabili da venerdì, stessi punti prevendita e medesimi circuiti.