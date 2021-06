All'ex mattatoio di Aprilia ritorna Èxtra in versione pills. Domenica 27 giugno farà infatti tappa in città Claudio Morici, l'attore,autore e scrittore diventato oggetto di culto per i suoi video che hanno spopolato sui social nelle disperate giornate di lockdown e per i suoi interventi a Propaganda Live su La7. L'artista sarà all'ex Mattatoio con lo spettacolo comico del tour "Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia". Una performance che inserisce nel format "Extra pills", una versione ridotta (in pillole) del contenitore artistico estivo organizzato dall'associazione Arci La Freccia, per rivivere le atmosfere e le emozioni di quegli eventi. Una serata che sarà aperta dal live di Claudio Perini e dai monologhi di Angelo Zabaglio, in collaborazione con Hyra Live.

Ogni minuto in Italia si innamorano circa 457 persone. 5.704 in un anno. Probabilmente più di 78 miliardi dai primi insediamenti nel neolitico. Che fare? Te lo dice Claudio Morici, con monologhi vecchi e nuovi, conversazioni in chat, corteggiamenti suicidi e saggi brevi svela i meccanismi amorosi della coppia una volta per tutte.

Claudio Morici è scrittore, autore e attore teatrale. Ha pubblicato cinque romanzi tra cui "La terra vista dalla Luna" (Bompiani, 2009), "L'uomo d'argento" (E/O, 2012), "Confessioni di uno Spammer" (E/O, 2014). I suoi spettacoli teatrali hanno riempito teatri off romani e girato per tutta Italia: "46 tentativi di lettera a mio figlio" è finalista In-Box 2019. "Il Grande Carrello" (tratto dal libro-inchiesta di Fabio Ciconte e Stefano Liberti) ha debuttato al Festival di Internazionale nel 2019. I suoi pezzi brevi sono passati su Radio3, Radio Rock, Repubblica.it, Corriere.it. E ultimamente nel varietà in streaming del Teatro di Roma. Pochi giorni prima del lockdown era in finale a Italia's Got Talent, con un pezzo comico in cui recensiva l'elenco telefonico di Roma del 2012. A maggio ha partecipato al progetto di podcast del Miur "Maturadio". Scrive reportage per Il Venerdì, Internazionale, MinimaetMoralia. Per le prenotazioni allo spettacolo di Claudio Morici (riservato ai soci Arci) si potrà inviare una mail a info@exmattatoio.it oppure chiamare il numero 3478904212 (dalle ore 12 alle 20). Le prevendite dei biglietti saranno aperte lunedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20 presso l'ex mattatoio di Aprilia.