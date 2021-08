Un concerto-evento, organizzato dal Comune di Priverno nell'ambito degli eventi Vivi i Parchi del Lazio Estate 2021 promossi dalla Regione Lazio, che renderà omaggio alla geniale ed originale musica inedita, prodotta da stimati e rinomati artisti che la nostra città vanta. Con un affascinante connubio tra folk, pop dal caldo stile melodico al più eclettico rock, insolite performance celebreranno Dante portando in scena spezzoni della sua immensa opera, fra letture musicate ed esibizioni poetiche e visuali che vogliono catturare il pubblico dei più giovani. La voce di Amanda, accompagnata dalle note di Marco Guadagnoli e Emanuele Longarini, il pop rock deciso con ritmiche swing di Daniele Timon, e lo spumeggiante combat folk rock dei Legittimo Brigantaggio, dall'imbrunire, allieteranno lo straordinario Monumento Naturale.

Tre giovani realtà musicali di Priverno hanno risposto presente all'avviso pubblico promosso nei giorni scorsi dalla Regione Lazio per dare vita ad esibizioni live nei parchi del Lazio con tema musicale a sfondo dantesco. E così, questa sera, a partire dalle 19 al Parco di San Martino a Priverno ci sarà il "Dante's Music Festival, Percorsi di musica e lettura dedicati a Dante". Timon, Amanda e i Legittimo Brigantaggio saranno protagonisti dell'innovativo della festa in musica dedicata al Sommo Poeta.

