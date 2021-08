Il dopo Ferragosto è ancora all'insegna dello spettacolo. Non un solo giorno d'estate deve essere "sprecato", è un po' il motto degli addetti ai lavori che mettono in campo tutte le energie forzatamente risparmiate durante le restrizioni dello scorso anno, mentre sondano le dinamiche di un futuro prossimo già scandito dal green pass e da nuove normative.

La prima proposta di questo martedì arriva da Anzio Estate Blu, che sabato ha visto grande protagonista Manu Chao, capace anche in versione Acoustic trio, di travolgere il pubblico dello Stadio di Baseball e coinvolgerlo sino alla fine, regalando a gran richiesta una lunga serie di bis. Un concerto da sold out, come quello di Max Pezzali, qualche sera prima.

Lo spettacolo continua. Il palco dello Stadio passa ad Enrico Brignano, che nell'ambito della rassegna "Le Notti delle Stelle" pianificata dall'assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo Valentina Salsedo insieme al sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione la Ventidieci di Latina, presenta "Un'ora sola ti vorrei-Estate 2021".

Brignano si prepara a rincorrere il tempo, a spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro.

"Enrico - leggiamo sulle note dell'evento - passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile in un'ora e mezza di spettacolo, dove la mezz'ora è quella d' obbligo ‘accademica'».

(Informazioni e prevendita biglietti: 0773.414521, www.ventidieci.it. Obbligo di green pass).