Una giornata speciale, con le porte aperte presso il MUG – Museo Giannini di via Oberdan a Latina e l'esposizione di una ventina di auto storiche dei soci del Club Auto Storiche Setino presieduto da Luigi Orelli. "Siamo onorati – dice il presidente Orelli – di essere ospiti del Mug in questo giorno dedicato al veicolo d'epoca! A Carlo Giannini ci accomuna e ci lega la passione per i motori, una passione da vivere quotidianamente con i nostri mezzi. Non è semplice descrivere questi sentimenti e le emozioni che si provano a guidare un mezzo storico dopo averlo riportato al suo antico splendore, magari dopo averlo salvato da una brutta fine… dopo averne curato i segni del tempo. Noi restauratori siamo cosi… romantici e sempre innamorati dei nostri veicoli siano essi a due , tre o più ruote. Il nostro gruppo è formato da persone che sposano questo sentimento e fanno tutto questo senza scopo di lucro ma solo per semplice passione e voglia di stare assieme".

Il 26 settembre infatti, è la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca e il Mug aprirà le proprie porte dalle 9 e 30 alle 13 e poi dalle 16 alle 20. Tra via Oberdan e piazza del popolo le auto in esposizione sia del Club Auto storiche Setino (che promette di esporre pezzi unici come una Ferrari 208, una Fiat Topolino, una Rolls-Royce, una 1100 Musone, e ancora Alfa Gt Junior, una Alfa 1750 e diverse Fiat 500) sia quelle dei soci del Circolo Pontino della Manovella. Un appuntamento da non perdere.