Torna "Immersioni nel... blues", appuntamento che, da metà agosto, sperimenta appuntamenti musicali all'alba sul lungomare. Domani si terrà un nuovo incontro, alle 6.30 presso il Primo Chiosco Paka Beach, in collaborazione con il Collegium Musicum e il patrocinio del Comune di Latina.

Il Collegium Musicum presenta Flying Blues: Etta Lomasto, voce e Fabio Conti, chitarra.

Dopo le "Immersioni Sonore" di Luogo Arte Accademia Musicale, il progetto dei Flying Blues del Collegium ci racconta che il blues è da sempre nelle storie e i misteri della natura umana, e lo fa attraverso il suo linguaggio velato e carico di doppi sensi e sottintesi. Con emozioni che spaziano dalla gioia alla disperazione, dall'ottimismo al disgusto, i blues aprono una finestra dentro i problemi, i piaceri e le contraddizioni dell'animo umano. In passato il blues, era usato per esprimere le inquietudini e i bisogni di tutti gli uomini e le donne afroamericane dell'epoca ma ancora oggi, dopo più di cento anni, racconta le sue storie, ed è straordinario vedere come sia stretto il legame tra passato e presente, come l'evoluzione sociale e culturale di un popolo oppresso abbia concentrato in dodici battute tutta la gamma di emozioni che accomunano ogni singolo individuo, in ogni parte del mondo.

Il programma della musica all'alba:

Walkin' Blues

Gimme a Pigfoot and a Bottle Of Beer

Billie's Blues

A Good Man It's Hard To Find

Babe Won't You Please Come Home

Send Me To The Electric Chair

God Bless The Child

You Let Me Down

Saint Louis Blue