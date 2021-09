Hanno preso il via questa mattina con l'Infiorata sul sagrato di piazza Roma i festeggiamenti di San Michele Arcangelo. I maestri infioratori hanno voluto omaggiare il patrono della Città con un tappeto floreale simbolo di nascita, di famiglia e di comunità. Un'attività che ha visto all'opera per tutta la notte i volontari infioratori, tra i quali anche l'assessore alle Attività Produttive Alessandro D'Alessandro. Il programma della giornata di oggi è poi proseguito, alle ore 18.00, con la Santa Messa che si svolgerà a partire dalle ore 18.00 sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, in piazza Roma. La funzione sarà presieduta dal cardinal Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e Vescovo emerito di Albano Laziale. Al termine della cerimonia sempre in piazza Roma si è esibita la banda musicale "La Pontina - Città di Aprilia", l'ensemble diretto dal maestro Forconi è tornato ad esibirsi davanti al pubblico cittadino dopo quasi un anno.

I festeggiamenti domani si fermeranno per poi riprendere venerdì 1 ottobre con la band Greg & the Frigidaires, guidata dal famoso comico e storico partner di Lillo; sabato 2 ottobre spazio invece alla comicità con Alberto Farina, Maurizio Mattioli e Gianluca Scintilla. Infine domenica 3 ottobre dopo l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, la festa sarà allietata dalle "Fontane Danzanti", che replicheranno lo spettacolo alle ore 23:00. Per accedere sarà obbligatorio essere in possesso di green pass ma con differenti la modalità di controllo: tra i banchi e gli stand, i controlli saranno effettuati a campione tra i presenti, mentre l'area spettacolo sarà recintata si potrà accedere su prenotazione, solo esibendo il documento che attesta l'avvenuta vaccinazione o un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti.